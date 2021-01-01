Как часто вы следуете мнению большинства? А бывали ли случаи, когда вы соглашались с ним, несмотря на его полную абсурдность? Человеческая личность многогранна. Но бывает и так, что люди слепо делают и думают так, как те, кто их окружает. Эксперименты Валерии Мухиной — прямое тому доказательство.

Суть экспериментов Мухиной

Научно-популярный фильм «Я и другие» был снят в 1971 году. Он демонстрирует ряд социально-психологических экспериментов, доказывающих, что человек может легко додумать то, что не понял или не запомнил. Также он показывает, насколько люди подвержены мнению большинства.

Валерия Мухина — главный экспериментатор — рассказала, что фильм является социальным заказом. Его главной целью было убедить американских антагонистов в том, что они сильно зависят от мнения окружающих, а жители СССР чаще проявляют самостоятельность. Но получилось все с точностью да наоборот.

По словам Мухиной многие режиссеры отказались от сотрудничества. Единственный, кто согласился — Феликс Соболев. Ему пришлось проявить недюжинное терпение, поскольку Мухина раз за разом проверяла свои гипотезы и предположения, из-за чего заставляла снимать большое количество дублей.





В 2010 году Всеволодом Бродским снят римейк. Почти все эксперименты были повторены с большой точностью. Плюс ко всему, подробно объяснялась их суть. Так, например, режиссер выяснил, что многие люди соглашались с большинством только из лени. Они не хотели спорить и выяснять, кто же на самом деле прав.

Свидетели нападения

Итак, начнем. Первый эксперимент. Представьте аудиторию, в которой идет лекция. Преподаватель говорит студентам о том, что не всегда можно прислушиваться к тому, что рассказывают свидетели преступления, потому что люди могут и ошибаться.

Неожиданно в помещение врываются несколько вооруженных человек. Кто-то стреляет из автомата, а кто-то хватает и куда-то уводит преподавателя. Вы, конечно, поняли, что это — мини-спектакль.

Когда лектор возвращается в аудиторию, он просит студентов рассказать, что произошло. Ответов множество и все они отличаются друг от друга. Некоторые ребята рассказывают о внешнем виде «преступников». Другие обратили внимание на то, чем они были вооружены. Кому-то запомнилось, сколько их было. Одна из девушек к удивлению экспериментаторов уверенно заявила, что знает того, кто нападал. По ее словам, это сотрудник полиции, дежуривший в учебном заведении.

Ученый или убийца

Эксперимент «Ученый или убийца» проводился все в той же аудитории. Мухина выбрала из присутствующих несколько добровольцев. Их увели в другую комнату, а потом приглашали входить по одному.

Всем испытуемым показали один и тот же портрет с изображенным на нем пожилым мужчиной. Части из них ведущий сказал, что это известный ученый. Другим было сказано, что на портрете опасный преступник. Участникам нужно было составить психологический портрет этого человека.

В результате студенты нашли в мужчине и хорошие, и плохие черты. Все зависело от того, как его им представили.

Обе белые

В этом эксперименте участвовали дети (четверо). Представьте стол, на котором стоит 2 пирамидки. Одна белая, а вторая черная. Экспериментатор и три ребенка говорят при четвертом, что обе пирамидки окрашены в белый цвет. И, что интересно, большая часть испытуемых соглашалась с ними. Но был один забавный момент. Если их просили взять черную, они выбирали из двух именно ее. И это несмотря на то, что несколько мгновений назад называл ее белой.

«Обе белые» у взрослых

Эксперимент «Обе белые» для взрослых проходил так же, как в случае с детьми. По предварительной договоренности группа людей утверждала, что обе пирамидки белые. Согласитесь, звучит абсурдно. Но многие испытуемые не обращали на это внимания и соглашались с мнением большинства. Странная реакция взрослых и, казалось бы, адекватных людей.





Сладкая соленая каша

Каша в тарелке разделена на 4 части. 3 из них сладкие, а один участок сильно пересолен. В этом опыте участвует несколько детей. Им по очереди дают попробовать кашу и сказать, какой у нее вкус.

Первые три участника пробуют сладкие участки и, естественно, уверенно заявляют об этом. Четвертому испытуемому попадается пересоленный кусок. Но он говорит, что она сладкая, соглашаясь с мнением остальных детей. При этом попробовать ту же кашу еще раз он категорически против.

Портреты

И снова группа студентов. Экспериментатор показывает им 5 портретов, на которых изображены пожилые люди. Нужно определить, есть ли среди них фото одного и того же человека. Суть исследования вот в чем: все участники, кроме одного, получили указание утверждать, что среди показанных портретов есть 2 разных изображения, принадлежащие одному человеку. Они не только так говорят, но еще и активно приводят доказательства правильности своих слов. Так вот, испытуемые практически всегда соглашаются с большинством, хотя в начале эксперимента думали совсем по-другому.

Дальше больше. Теперь задание усложняется: большая часть участников говорит, что два портрета мужчины и женщины являются изображением одного и того же человека. Выглядит все более, чем абсурдно. Но и здесь испытуемые соглашаются с их мнением.

Тир

Испытуемые — школьники. Их задача — выстрелить в тире. При выстреле в левую мишень автомат выдаст 1 рубль, который участник сможет потратить на свои нужды. При выстреле в правую мишень этот рубль пойдет на нужды класса. Точки на мишенях покажут, куда будто бы попадали одноклассники, которые прошли тир первыми.

Итак, испытуемый остается один. Ему показывают, что 17 человек выиграли 1 рубль для себя и лишь пара человек стреляла вправо, позаботившись о копилке класса. В ходе эксперимента 80% испытуемых делали выстрел в правую мишень, отдавая выигранные деньги классу.

Заключение

Все люди разные, но практически все одинаково зависят от мнения большинства. И это несмотря на то, в какой период времени они живут. Хоть в СССР в 1971 году, хоть сейчас, человек готов пойти вразрез со своими убеждениями лишь бы показать, что он согласен с мнением окружающих. И если ему скажут, что соленая каша сладкая, он тоже так будет утверждать. Но это в корне неправильно. Поэтому занимайтесь саморазвитием и всегда будьте индивидуальностью.